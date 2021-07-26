كيف بدت ردود الفعل عربياً وعالمياً على أزمة تونس؟

أثار قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد ليل الأحد بتجميد عمل البرلمان لمدة ثلاثين يوماً وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، ردود فعل عدّة في الداخل والخارج. وأبدت أطراف عدّة في العالم قلقها من تبعات الإجراءات الرئاسية المفاجئة.

- الولايات المتحدة

أبدت الولايات المتحدة الاثنين قلقها إزاء التطوّرات في البلاد ودعت إلى احترام «المبادئ الديمقراطية».وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي «نحن قلقون إزاء التطورات في تونس»، وأعلنت أن «التواصل قائم على أعلى مستوى» وأن واشنطن «تدعو إلى الهدوء، وتدعم الجهود التونسية للمضي قدما بما يتوافق مع المبادئ الديمقراطية».

- الاتحاد الأوروبي

قال متحدّث باسم الاتحاد الأوروبي «ندعو كل الجهات الفاعلة في تونس إلى احترام الدستور، والمؤسسات الدستورية وسيادة القانون»، وتابع «ندعوهم كذلك إلى التحلي بالهدوء، وتجنّب أي لجوء للعنف حفاظاً على استقرار البلاد».

- جامعة الدول العربية

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خلال اتّصال مع وزير الخارجية التونسي عن دعم المنظّمة «الكامل للشعب التونسي».

وجاء في بيان أن الجامعة تعرب عن «تمنياتها لتونس بسرعة اجتياز المرحلة المضطربة الحالية، واستعادة الاستقرار والهدوء».

- فرنسا

أعلنت الدبلوماسية الفرنسية الاثنين أن باريس تأمل «بعودة المؤسسات إلى عملها الطبيعي» في تونس «في أقرب وقت».

ودعت وزارة الخارجية الفرنسية «جميع القوى السياسية في البلاد إلى تجنب أي من اشكال العنف والحفاظ على المكتسبات الديمقراطية للبلاد».

- السعودية

شدّد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال اتصال مع نظيره التونسي على «حرص المملكة على أمن واستقرار وازدهار الجمهورية التونسية الشقيقة».

- ألمانيا

قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية ماريا أديبهر لصحافيين إن بلادها تأمل في عودة تونس «في أقرب وقت ممكن إلى النظام الدستوري».

- روسيا

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في تصريح مقتضب إن بلاده تراقب التطورات في تونس. وقال في مؤتمره الصحافي اليومي عبر الهاتف «نأمل ألا يهدّد شيء استقرار وأمن شعب ذلك البلد».