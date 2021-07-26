ألمانيا تعلن توفير عرض تطعيم «كورونا» لكل الراغبين

أعلنت وزارة الصحة الألمانية اليوم الاثنين أن لديها في الوقت الراهن كميات كافية من لقاحات كورونا تجعلها قادرة على أن توفر «مباشرة» عرضاً للتطعيم لكل الراغبين.

وجاء في تقرير للوزارة أن «الهدف الذي تم الإعلان عنه في بداية حملة التطعيم والخاص بتقديم عرض للتطعيم لكل شخص يرغب في ذلك بحلول نهاية الصيف، تم تحقيقه مع بداية الصيف أي في موعد أسبق بصورة ملحوظة مما تم الإعلان عنه».

وقدم وزير الصحة ينس شبان هذا التقرير إلى لجنة الصحة في البرلمان وإلى نظرائه في الولايات لإطلاعهم على الوضع.

وتابع التقرير أن «المهم الآن على نحو خاص هو الوصول بالعرض إلى المواطنين الذين لم يقرروا بعد أخذ التطعيم» مشيراً إلى أهمية أن يتوافر على الأرض عروض ملموسة منخفضة العتبة، وأضاف أن النقص في المعلومات أكثر من النقص في الفرص المتاحة للتطعيم.

وذكر التقرير أن إجمالي عدد جرعات اللقاح المنتظر توافرها بحلول نهاية الربع الثالث حتى نهاية الصيف يزيد عن 100 مليون جرعة.

وقالت الوزارة في تقريرها إنه نظراً لأن توافر اللقاحات تجاوز الطلب بصورة واضحة، فإن من المنتظر أن يتم تغيير التوزيع بحيث إن الحكومة الاتحادية لن تورد كل الكميات المتوافرة «بالكامل» بل ستوردها «فقط حسب الحاجة المطلوبة».

وفيما يتعلق بتطعيم العاملين عن طريق الشركات التي يعملون لديها، أشار التقرير إلى أهمية أن يسجل أطباء الشركات كل الجرعات التي قاموا بإعطائها لدى الرصد الرقمي لمعدلات التطعيم التابع لمعهد روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات «حيث لم يتم عمل ذلك حتى الآن بشكل كاف»، ونوه التقرير إلى أن عدد الجرعات التي تم توريدها إلى أطباء الشركات منذ السابع من الشهر الماضي وصل إلى 3ر4 مليون جرعة، فيما لم يزد عدد الجرعات المسجلة كجرعات معطاة من هذه الكمية عن 1,4 مليون جرعة فقط.