هذا ما طلبته الصين من أميركا!

بدأت محادثات، اليوم الاثنين، بين الصين وأرفع مسؤولة تزورها في إدارة الرئيس جو بايدن في أجواء مشحونة مع دعوة بكين واشنطن إلى الكف عن «شيطنتها»، فيما صرح مسؤولون أميركيون كبار بأن المبعوثة ويندي شيرمان كانت «حازمة» بشأن قضايا من بينها أعمال القرصنة التي يُرجح انطلاقها من الصين والقمع في هونغ كونغ.

وتعد زيارة نائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان إلى مدينة تيانجين في شمال البلاد أول لقاء مهم بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم منذ محادثات أنكوراج بين وزيري خارجية البلدين وشهدت سجالات حادة.

وتهدف زيارة شيرمان التي بدأت الأحد إلى حماية العلاقات في ظل تدهورها على خلفية مسائل عديدة بينها الأمن الإلكتروني والتفوق التكنولوجي إلى جانب حقوق الإنسان في هونغ كونغ وشينجيانغ. لكن الأجواء انعكست منذ بداية اليوم في بيان نشرته بكين.

وقال نائب وزير الخارجية الصيني شيه فنغ للموفدة الأميركية بناء على نص نشرته الخارجية الصينية صباح الاثنين «ربما تأمل الولايات المتحدة بأن تتمكن عبر شيطنة الصين بطريقة ما... من تحميل الصين مسؤولية المشاكل الهيكلية التي تعاني منها».

وتابع وفق ما نقل عنه البيان «نحض الولايات المتحدة على تغيير عقليتها المضلَّلة وسياسيتها الخطيرة»، مشيراً إلى أن واشنطن تتعامل مع الصين على أنها «عدو وهمي».