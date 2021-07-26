الرئيس اللبناني يكلف نجيب ميقاتي تشكيل حكومة جديدة

كلف الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الاثنين رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة الجديدة في مهمة صعبة بعد عام فشلت فيه محاولتان لتأليف مجلس وزراء يتولى مهمة إخراج البلاد من دوامة الانهيار الاقتصادي المتسارع.

وحصل نجيب ميقاتي على أغلبية أصوات النواب خلال المشاورات البرلمانية الاثنين لتكليفه بتشكيل حكومة جديدة في البلاد بعد دعم الأحزاب الرئيسة له.

ويأتي تعيين ميقاتي عقب تخلي السياسي السني المخضرم سعد الحريري هذا الشهر عن جهوده لتشكيل حكومة جديدة بعد نحو عشرة أشهر من الفشل في الاتفاق على تشكيلها مع الرئيس ميشال عون.

وترك الخلاف السياسي لبنان من دون حكومة فاعلة فيما سقطت البلاد في براثن أزمة اقتصادية وسياسية طاحنة.

وواصلت حكومة رئيس الوزراء حسان دياب، التي استقالت في أغسطس بعد انفجار مرفأ بيروت، العمل كحكومة تصريف أعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة.