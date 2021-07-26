رجال الإطفاء يواصلون إخماد النيران في جزيرة سردينيا

واصلت أجهزة الطوارئ اليوم الاثنين مكافحة النيران المشتعلة في غرب جزيرة سردينيا الإيطالية.

وأعلنت إدارة الإطفاء في إقليم أوريستانو عبر "تويتر" أن العملية مستمرة، حيث تكافح 60 وحدة ألسنة اللهب على الأرض، بمشاركة خمس طائرات.

وأشارت هيئة الدفاع المدني الإيطالية إلى أن اليونان وفرنسا أرسلتا طائرتين للمساعدة في إخماد النيران.

وتستعر النيران في الجزء الغربي من الجزيرة منذ أيام قليلة. وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) اليوم الاثنين أن مئات الأشخاص اضطروا إلى مغادرة منازلهم، كما أتت النيران على آلاف الهكتارات من الأراضي حتى الآن.

وساعدت الرياح العاتية في انتشار النيران. وقالت امرأة من المنطقة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الأمر "مريع"، مضيفة أن رائحة الهواء في كل مكان تشبه الحريق، ويمكن رؤية النيران والدخان من الشاطئ وحتى من المناطق السياحية الشهيرة.

وتحدثت جمعية المزارعين "كولديريتي" عن "كارثة" وضرر كبير للزراعة، مشيرة إلى خسارة المراعي والغابات، وفي بعض الحالات الحيوانات أيضا.

وأعرب رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي عن تضامنه مع سكان سردينيا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.