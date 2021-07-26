السعودية تكشف موعد عودة معتمري الخارج

أعلنت السعودية أن غرة محرم هو موعد عودة معتمري الخارج حسب معايير وبروتوكولات صحية.

وتتأهب نحو 500 شركة ومؤسسة عمرة لاستقبال معتمري الخارج لأداء مناسك العمرة والصلاة بالمسجد الحرام، بدءاً من غرة شهر محرم، مع اشتراط التحصين، وحسب معايير وبرتوكولات صحية مميزة لسلامة ضيوف الرحمن القادمين من الخارج.

وأكد عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة هاني علي العميري، أن هناك أكثر من 6000 وكيل عمرة خارجي، ونحو 30 موقعاً ومنصة للحجوزات العالمية المتاحة لحجز البرامج من خلالها والدفع إلكتروني. وفق العربية.نت" .

وأبان أن جميع الخدمات والباقات إلكترونية، تعرض عن طريق منصات حجوزات عالمية ومحلية معتمدة من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية، بطريقة مجموعات بنظام B2B أو عن طريق أفراد بنظام B2C، في حين أن شركات العمرة السعودية تقدم بالباقات السكن والنقل وجميع الخدمات الأرضية.

أضاف: "من خلال المنصات الإلكترونية يستطيع المعتمر شراء البرنامج كاملًا من طيران ومواصلات وفنادق وإعاشة وتحديد شركة أو مؤسسة العمرة لتقديم الخدمات، في حين أن شركات ومؤسسات العمرة مهيأة، وتم أخذ جميع الدورات الصحية للوقاية وإدارة الحشود للموظفين والعاملين لديها، وتم تفعيل أعمال عدد من هذه الشركات، وباقي الشركات والمؤسسات الأخرى جار إنهاء إجراءات تفعيلها لموسم العمرة بهذا العام من قبل وزارة الحج والعمرة والجهات المختصة".