الرئيس اللبناني يبدأ مشاورات لتعيين رئيس وزراء جديد

بدأ الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الاثنين، مشاورات لاختيار رئيس وزراء جديد باجتماع قصير مع رجل الأعمال اللبناني البارز ورئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي الذي من المتوقع على نطاق واسع أن يتم ترشحيه.

وقالت مصادر رسمية إن من المتوقع أن ينال ميقاتي تأييد غالبية النواب في المشاورات مع عون في وقت لاحق اليوم.

ويواجه ميقاتي تحديات كبيرة في ظل أزمة مالية خانقة.





