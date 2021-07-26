موجة رابعة لفيروس كورونا في مصر.. ما القصة؟

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

قالت وزارة الصحة المصرية إنها لا تستبعد موجة رابعة من فيروس كورونا المستجد في مصر، وذلك بعد انخفاض الإصابات إلى أدنى مستوياتها خلال الفترة الأخيرة، حيث سجلت مصر 38 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 4 حالات جديدة.

وقالت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة للبحوث والتنمية، عضو اللجنة العليا لمكافحة كورونا، إنه غير مستبعد وجود موجة رابعة من فيروس كورونا في مصر مع بداية الشتاء ودخول الدراسة، مشيرة إلى أن وفيات كورونا في مصر بحسب التحليلات طبقا للفئة العمرية فإن نسبة وفاة الأطفال أو أقل من 20 سنة لم تتغير منذ ظهور الجائحة في مارس 2020.

وأضافت المستشارة العلمية أن العالم ليس في مأمن من السلالة الجديدة "دلتا بلس" من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مطالبة بضرورة استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، لأن التزام المواطنين هو العامل الأساسي لتحديد مصير الجائحة.

وأكدت أن "دلتا بلس" تشمل نفس الأعراض الخاصة بباقي السلالات، ولكنها تصيب الأطفال والفئات العمرية الشابة بشكل أوسع، مشيرة إلى أن "نسبة الإقبال على التطعيم زادت، معظم اللقاحات الموجودة في السوق وفرت نسخ للأطفال وبدأ ذلك بلقاح فايزر، توفير لقاح للأطفال في مصر هيحتاج التأكد من أمان اللقاح بالنسبة للأطفال وإنهاء الفئات المستهدفة من أصحاب الأمراض المزمنة والقطاع الطبي وبعدها هيتم توجيه التطعيم للأطفال".