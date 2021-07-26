السودان: تعيين ياسر عرمان مستشاراً سياسياًً لرئيس الحكومة

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

أصدر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك قرارا بتعيين 4 مستشارين له، أبرزهم ياسر عرمان مستشاراً سياسياً له، كما شمل القرار تعيين عائشة حمد محمد مستشاراً لشؤون النوع، وتعيين على جماع عبدالله مستشاراً للحوكمة والإصلاح المؤسسي، وحسان نصر الله علي كرار مستشاراً للسلام.

كما أصدر رئيس الوزراء السوداني قراراً بإعفاء الطاهر عبد القيوم من منصب المراجع العام، وتكليف فخر الدين عبد الرحمن السيد بتسيير مهام المراجع العام.

وقالت مصادر سودانية مطلعة لـ«الاتحاد» إن حمدوك أراد الاستفادة من خبرات عرمان الكبيرة في العمل السياسي لتجاوز العقبات التي تواجه المرحلة الانتقالية، بما له من خبرات كبيرة في النضال والعمل السياسي، وعلاقاته الممتدة بكل أطياف المجتمع السوداني.