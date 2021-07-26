الدبيبة: لا حرب بعد اليوم في ليبيا

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أنه لا حرب بعد اليوم سواء في سبها أو غيرها. وأكد الدبيبة في كلمته، خلال ترؤسه اجتماع الحكومة بمدينة سبها، أن الحكومة تعمل على استكمال خططها لحفظ الأمن ومكافحة الجريمة والإرهاب في الجنوب، مبيناً أن الحكومة تعمل على دعم خطة تأمين الجنوب وتوفير المساعدات اللازمة لمديريات المنطقة.

وأوضح الدبيبة أن ما يعانيه الجنوب هو نتاج سنوات الانقسام وأنه على تواصل دائم مع ممثلي الجنوب. وأشار إلى أن الحكومة تعول على صندوق إنماء الجنوب في تكوين الجنوب الجديد الذي عانى من التخريب، مؤكداً العمل على توفير الخدمات الأساسية ومعالجة المختنقات في الجنوب، مبيناً أنه جرى توفير الوقود في أغلب المناطق بالجنوب وما زال العمل مستمراً لتوفيره بشكل انسيابي.

يأتي ذلك فيما قررت الحكومة الليبية فرض حظر تجوال جزئي في بعض مناطق ومدن البلاد وفقاً لما تحدده وزارة الصحة من مدن، وذلك بعد مطالبة وزير الصحة علي الزناتي بضرورة فرض حظر تجوال جزئي وتوفير متطلبات الوزارة لمجابهة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن 916 ألف شخص سجّلوا في منظومة التطعيم ضد كورونا.

وتعد المنطقة الغربية الأكثر تفشياً لفيروس كورونا، حيث سجلت العاصمة طرابلس 1541 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب إحصائية المركز الوطني لمكافحة الأمراض. ونتيجة للارتفاع الملحوظ لعدد الإصابات في طرابلس مؤخراً، أطلق مركز مكافحة الأمراض حملة استثنائية للتطعيم في 6 محطات ببلديات طرابلس المركز، «سوق الجمعة، حي الأندلس، أبوسليم، تاجوراء، وعين زارة».