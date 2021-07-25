أميركا تعرض دعماً جوياً إضافياً للقوات الأفغانية

قال قائد عسكري أميركي اليوم الأحد إن الولايات المتحدة ستواصل توجيه ضربات جوية لدعم القوات الأفغانية التي تواجه هجوما لحركة طالبان وذلك مع انسحاب القوات الأميركية وقوات دولية أخرى من البلاد.

وكثفت طالبان هجماتها في الأسابيع الأخيرة لتسيطر على مناطق ريفية وعواصم أقاليم وذلك منذ إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن في أبريل سحب القوات الأميركية من أفغانستان بحلول أول سبتمبر منهيا الوجود العسكري الأجنبي المستمر منذ 20 عاما.

وقال الجنرال كينيث ماكينزي في مؤتمر صحفي بكابول "زادت الولايات المتحدة الضربات الجوية لدعم القوات الأفغانية خلال الأيام الماضية ونحن مستعدون لمواصلة هذا المستوى الكبير من الدعم في الأسابيع المقبلة إذا واصلت طالبان هجماتها".



