بريطانيا تسجل أكثر من 29 ألف إصابة جديدة بكورونا

سجلت بريطانيا 29 ألفا و173 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد إلى جانب 28 وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد أنه تم إعطاء 2ر83 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ213 ألفا و349 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد شهرين لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في بريطانيا قبل نحو 31 أسبوعا. وأفادت البيانات بأن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بريطانيا وصل إلى 69ر5 مليون حالة، والوفيات 129 ألفا و418 حالة. وسجلت بريطانيا أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل عام و25 أسبوعا.