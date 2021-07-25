فرنسا تنقذ 80 مهاجراً في القناة الإنجليزية

أُنقذ ثمانون مهاجرا، بينهم عشرون طفلا الأحد أثناء محاولتهم الوصول إلى إنجلترا على متن زورقين منفصلين، كما أعلنت السلطات الفرنسية.

وأفادت الإدارة البحرية لقناة المانش في بيان أنه تم الاتصال بخدمات الإنقاذ البحري في البداية "من قارب مهاجرين أبلغ عن تعرضه لصعوبات" ثم من سفينة تجارية أبلغت عن "وجود قارب مهاجرين آخر في شمال كاليه".

ثم أرسلت دورية إلى مكان الحادث. وأضافت أنه "عندما وصل زورق الدورية إلى موقع قريب من المركب الأول انتشل 35 مهاجرا. ثم توجه إلى المركب الثاني وانتشل 45 آخرين".

وفي المجموع، نقل "80 مهاجرا (42 رجلا و18 امرأة إحداهن حامل و20 طفلا) إلى ميناء كاليه وكلهم سالمون".

كذلك، رصد عناصر درك فرنسيون في وقت مبكر من صباح الأحد، 52 مهاجرا على شاطئ في دان في شمال البلاد أيضا.

وأوضحت إدارة با دو كاليه لوكالة فرانس برس أنهم عادوا إلى اليابسة بعد "عطل في محرك" مركبهم.

ومنذ نهاية العام 2018، ازدادت عمليات العبور غير القانوني لقناة المانش من مهاجرين يسعون للوصول إلى المملكة المتحدة رغم التحذيرات المتكررة من السلطات في ضوء الخطر المرتبط بكثافة حركة المرور والتيارات القوية ودرجة حرارة المياه المنخفضة.



