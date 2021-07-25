تحرير مواقع ومرتفعات استراتيجية في مأرب

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

حرر الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل أمس، مناطق ومرتفعات استراتيجية جديدة في جبهة «رحبة» جنوب غرب محافظة مأرب، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران.

وقال مصدر عسكري: إن الجيش اليمني حرر منطقة «الكتف» بالكامل ومنطقة «رأس السمر» إضافة إلى تحرير «جبل العليب».

وأضاف «أن المعارك أسفرت عن مصرع وجرح العديد من عناصر ميليشيات الحوثي إضافة إلى خسائر أخرى في العتاد، فيما دمّر طيران تحالف دعم الشرعية 3 أطقم حوثية ومصرع جميع من كانوا على متنها».

ولفت إلى أن قوات الجيش استعادت أسلحة وكميات من الذخائر المتنوعة خلفتها الميليشيات الحوثية ولاذت بالفرار تحت ضربات الجيش والقبائل.

وفي سياق متصل، لقي ما لا يقل عن 22 عنصراً من ميليشيات الحوثي مصرعهم وجرح آخرون، أمس، بنيران الجيش والقبائل في جبهة «الكسارة» غرب مارب.

وبحسب مصدر عسكري، فإن قوات الجيش والقبائل نصبوا كميناً محكماً لمجاميع حوثية أثناء محاولتها التسلل إلى موقع عسكري ونتج عنه مصرع ما لا يقل عن 22 حوثياً وجرح آخرين، إضافة إلى تدمير طقم بعتادها، مشيراً إلى أن قوات الجيش ألقوا القبض على عدد من عناصر الميليشيات، واستعادوا أسلحة وذخائر متنوعة.

وفي الجبهة ذاتها، دمّر طيران تحالف دعم الشرعية آليات وأطقم كانت تحمل تعزيزات للميليشيات الحوثية، وألحق بالميليشيا خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وفي السياق، أكد اللواء الركن منصور بن عبدالله ثوابه قائد المنطقة العسكرية الثالثة، أن قوات الجيش ومقاتلي القبائل يسطرون ملاحم بطولية في مختلف الجبهات، ويكبدون ميليشيات الحوثي خسائر كبيرة في العتاد والأرواح. وقال اللواء «ثوابه»: إن «قوات الجيش اليمني والقبائل سطروا أروع الملاحم البطولية، خلال الأسبوعين الماضيين، ومازالوا يخوضون معارك بطولية ضد ميليشيات الحوثي، وبإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية». وأوضح أن قوات الجيش والقبائل تمكنت من إحباط عشرات الهجمات الحوثية التي شنتها على مواقع عسكرية بجبهات «ناطع» بالبيضاء وجبهات «الكسارة والمشجح وصرواح وجبل مراد» بمأرب.

وأفاد أن ميليشيات الحوثي حاولت يائسة، بعدة هجمات التقدم في مديرية «رحبة» بعد أن حررها الجيش اليمني ومقاتلو القبائل، لكنها فشلت وتكبدت خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وأكد قائد المنطقة العسكرية الثالثة، أن ميليشيات الحوثي خسرت أكثر من 200 عنصر من عناصرها، بينهم قيادات ميدانية، مشيراً إلى أن تلك العناصر لقيت مصرعها خلال المعارك الأخيرة، إضافة إلى مئات الجرحى.

وقال إن دفاعات الجيش أسقطت 7 طائرات مسيرة حوثية في مناطق متفرقة على أطراف محافظة مأرب الجنوبية والغربية. ولفت اللواء ثوابه إلى أن طيران تحالف دعم الشرعية ومدفعية الجيش استهدفا عشرات التجمعات والآليات الحوثية، وتمكنا من تدمير 13 طقماً و5 مدرعات، وإحراق مخازن أسلحة.

وفي الساحل الغربي، لقي ثلاثة من مقاتلي الميليشيات الحوثية مصرعهم وتدمير مربض مدفعية استخدمته في محاولة استهداف مواقع عسكرية للقوات المشتركة، شرق مدينة الحديدة.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة بأن الميليشيات التابعة لإيران أطلقت عدداً من قذائف الهاون صوب مواقع القوات المشتركة في جبهة «كيلو 16» دون تحقيق أي هدف وسرعان ما تم إخماد مصادر النيران، مؤكداً أنه تم رصد مربض المدفعية المستخدم في القصف وتم تدميره بالسلاح المناسب ومصرع ثلاثة حوثيين، «الضراب ومساعديه».