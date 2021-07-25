الكاظمي: لسنا بحاجة قوات قتالية أميركية في العراق

هدى جاسم، وكالات (بغداد)

أعلنت السلطات العراقية، أمس، إحباط سلسلة من الهجمات الإرهابية المخطط لها في عيد الأضحى، مشيرة إلى اعتقال عناصر شبكتين إرهابيتين في كركوك والأنبار. وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان إن: «وكالة الاستخبارات أطاحت شبكتين إرهابيتين في كركوك والأنبار كانتا تخططان لتنفيذ تفجيرات في بغداد ومحافظات أخرى بما يسمى غزوة العيد». وأضافت أنه في «إطار تعقب العصابات الإرهابية، بعد الهجوم الدامي في سوق الوحيلات ببغداد، نجح عناصر وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بالإطاحة بشبكتين إرهابيتين في محافظتي كركوك والأنبار». وأوضحت أن الشبكتين مسؤولتان عن تفجير سوق الوحيلات بمدينة الصدر، الذي أوقع 35 قتيلاً و60، لافتة إلى «أنها كانت تسعى لاستمرار التفجيرات الإرهابية في بغداد وبالتحديد منطقة الباب الشرقي إضافة إلى استهداف الأبرياء الآمنين في مناطق أخرى من بغداد والمحافظات». وقالت إنه «بعد إحباط مخططاتهم، سيتم تقديمهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل». ونشرت خلية الإعلام الأمني صور ثلاثة أشخاص قالت إنهم من بين عناصر الشبكتين. وفي حين لم يشر البيان صراحة إلى الجهة التي تنتمي إليها هاتان الشبكتان، إلا أن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قال في وقت سابق إن المتورطين في هجوم «الوحيلات» ينتمون لتنظيم «داعش» الإرهابي. وفي سياق أخر، قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي إن بلاده لم تعد بحاجة إلى قوات قتالية أميركية لمحاربة تنظيم «داعش»، إلا أن الإطار الزمني الرسمي لإعادة انتشار القوات سيعتمد على نتيجة محادثات تجرى مع مسؤولين أميركيين هذا الأسبوع، على حد قوله. ونقلت وسائل إعلام عن الكاظمي قوله إن العراق سيظل يطلب تدريباً وجمع معلومات استخبارية عسكرية من الولايات المتحدة. وأوضح الكاظمي أنه ليست هناك حاجة إلى أية قوات قتالية أجنبية على الأراضي العراقية، دون أن يعلن عن موعد نهائي لرحيل القوات الأميركية. وأضاف أن قوات الأمن والجيش في العراق قادرة على الدفاع عن البلاد بدون دعم قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة. بيد أنه قال إن أي جدول زمني للانسحاب سيعتمد على احتياجات القوات العراقية التي أظهرت العام الماضي قدرتها على القيام بمهام مستقلة ضد «داعش». وأضاف الكاظمي أن «الحرب ضد داعش وجهوزية قواتنا فرضت جداول خاصة لانسحاب القوات من العراق تعتمد على المفاوضات التي سوف نجريها في واشنطن». واتفقت الولايات المتحدة والعراق في أبريل الماضي على أن انتقال الولايات المتحدة إلى مهمة التدريب والمشورة يعني أن الدور القتالي الأميركي سينتهي، لكنهما لم يتوصلا إلى جدول زمني لاستكمال هذا الانتقال. وكان العراق أعلن في أواخر 2017، النصر على تنظيم «داعش» بعد طرده من كل المناطق التي سيطر عليها، لكنه عاد إلى تكتيك شن الهجمات الإرهابية في البلاد، وتزايدت وتيرتها في الأسابيع الأخيرة.