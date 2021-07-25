توتر بين قبائل الجوف والميليشيات

عدن (وكالات)

قال مسؤول محلي في محافظة الجوف، أمس، إن المحافظة تشهد توتراً بين القبائل وميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران. وأوضح مدير مكتب الإعلام بمحافظة الجوف، يحيى قمع، أن التوتر بين قبائل الجوف وميليشيات الحوثي عاد مجدداً على خلفية اختطاف أحد أبناء قبيلة «بني نوف». وأضاف، في تغريدة على تويتر، أن «القبيلة احتجزت مشرفاً حوثياً على خلفية اختطاف الميليشيات لأحد أبنائها، ليزداد التوتر بينهما». وفي الآونة الأخيرة شهدت محافظة الجوف التي يخضع مركزها وبعض مديرياتها للانقلابيين، انتفاضات قبلية ضد انتهاكات ميليشيات الحوثي. وفي السابع من يوليو الجاري اندلعت مواجهات مسلحة بين مسلحين قبليين والميليشيات الانقلابية في المناطق الخاضعة للميليشيات بمحافظة الجوف، ونجحت تلك المواجهات في الضغط على الميليشيات لإطلاق سراح الشيخ «خالد الشاجع» الذي سبق وأن حكمت عليه بالإعدام.