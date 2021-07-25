بعد حديث شيخ الأزهر.. ما أبرز الفيضانات الأخيرة التي ضربت العالم؟

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)نحو 5 مليارات يورو حجم الخسائر التي تكبدتها دول أوروبية بحسب المفوضية الأوروبية نتيجة الفيضانات الأخيرة التي ضربت دول غرب القارة، حيث ضربت الفيضانات عدة دول مثل ألمانيا وبلجيكا وسويسرا، نتيجة ارتفاع منسوب مياه الأنهار.



الفيضانات الكبرى التي تضرب العالم دفعت شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب يغرد حول الأزمة قائلًا:" إن ما تشهدُه بعض دول العالم من فيضانات أودَتْ بحياة المئات وشردَتْ آخرين، ومن ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة في عددٍ من المناطق، هو ناقوسُ خطرٍ يؤكِّد ضرورة التحرك الجاد والحازم لمكافحة مخاطر التغيرِ المناخيِّ، وحماية مستقبل البشرية من هذا الخطر الحقيقي.



وأعرب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف اليوم الأحد، عن تضامنه مع الدول والشعوب المتضررة من الفيضانات وارتفاع درجات الحرارة التي أودت بحياة المئات خلال الأيام الماضية.



وتعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل زيارة بلدية شولد، التي تضررت بشكل كبير، للاطلاع على الوضع. ومن المقرر بعد ذلك أن تصدر بيانا صحفيا في آدناو- جنبًا إلى جنب مع رئيس حكومة الولاية مالو دراير ووزراء راينلاند-بفالتس الآخرين، وكان الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير قد زار بالفعل السبت المنطقة المنكوبة في شمال الراين-ويستفاليا على نهر إرفت ودعا إلى التضامن والتبرعات للضحايا نتيجة الفيضانات.



لم تتوقف الفيضانات عند القارة الأوروبية فقط، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات شديدة في أجزاء من وسط الصين، أجبرت الناس على ترك منازلهم كما غمرت المحطات والطرق، وأكدت السلطات هناك أن 12 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في مدينة تشنغتشو منذ بدء الفيضانات، وقد تضررت أكثر من 12 مدينة مع إجبار الطرق الرئيسية على الإغلاق وإلغاء الرحلات الجوية.









