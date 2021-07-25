إسرائيل تسيّر أولى الرحلات المباشرة إلى المغرب

حطّت أول رحلة تجارية مباشرة بين إسرائيل والمغرب في مراكش الأحد أقلت مئة سائح إسرائيلي، بحسب صحافيي وكالة فرانس برس.

واستقبلت طليعة السياح الإسرائيليين بالتمر والحلوى والشاي بالنعناع خلال حفلة استقبال أقيمت على شرفهم.

وسيّرت شركة "يسرائير" الإسرائيلية الرحلة الجوية بين تل أبيب ومراكش وهبطت الطائرة قرابة الساعة الأولى بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

وقالت المتحدثة باسم شركة يسرائير تالي ليبوفيتش لوكالة فرانس برس إنه من المقرر تسيير رحلتين إلى ثلاث أسبوعيا.

وتزامنا الأحد، أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية "إل عال" بدء رحلاتها المباشرة إلى مراكش والتخطيط لتسيير خمس رحلات أسبوعية تشمل الدار البيضاء أيضا.