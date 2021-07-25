متحور "دلتا" يربك خطط أوروبا لإعادة فتح الأنشطة

يتابع المسوؤلون الأوروبيون بلقلق كبير تنامي تفشي متحور" دلتا " لكوفيد 19 في غالبية دولهم وما يمثله ذلك من مخاطر فعلية على خطط إعادة النشاط للمجتمعات الأوروبية التي تعاني من تداعيات إغلاق مستمر منذ عدة أشهر. وفيما تشدد بعض البلدان الرقابة على الحدود، فإن دولاً أخرى قررت اعتماد قواعد حجر صحي أكثر صرامة للأشخاص القادمين إليها من داخل الفضاء الأوربي نفسه.

وفي غضون ذلك يتصاعد الجدل حول جوازات السفر "اللقاح" المفروضة على مجموعة واسعة من الأنشطة وما يرافقها من أعمال احتجاجية في عدة مدن اوروبية هذه الأيام. وذكرت منظمة الصحة العالمية أن المتحور " دلتا" أصبح الأن مهيمنا فى معظم انحاء أوروبا. وقد أشار المسؤولون إلى الارتفاع السريع لهذا المتحور القابل للتفشي السريع لتبرير مجمل التقييدات المتخذة. وحذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، من المخاطر المحددة التي يسببها متحور "دلتا" في الوقت الذي صوت فيه البنك على الإبقاء على برنامج التحفيز الخاص بجائحة كورونا الواسع النطاق الأسبوع الماضي. وقالت لاغارد إن إعادة فتح أجزاء كبيرة من الاقتصاد تدعم انتعاشاً قوياً في قطاع الخدمات، لكن المتحور "دلتا" من الفيروس يمكن أن يضعف هذا الانتعاش في الخدمات وخاصة في السياحة والضيافة. وتظهر البيانات الحالية أن المتحور دلتا قابل للتفشي بحوالي 60 بالمئة أكثر من المتحور " ألفا" ، الذي بدوره أكثر قابلية للتفشي بنسبة 60 بالمئة أيضاً من السلالة الأصلية لكوفيد 19. لذا فإن 10 أشخاص مصابين بسلالة كوفيد الأصلية ينقلون المرض إلى حوالي 25 شخصا آخرين، دون قيود مثل الإغلاق أو التطعيمات، ولكن 10 أشخاص مصابين بمتحور دلتا يصيبون ما بين 60 و 70 شخصا بالعدوى. و تم تطعيم أكثر من نصف سكان الاتحاد الأوروبي بشكل كامل، ولكن هناك اختلافات كبيرة بين البلدان. كما أن الارتفاع السريع في الحالات يمكن أن يعرض التطعيم الكامل للخطر. وقال هانز هنري بي كلوج، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا: للأسف نشهد في العديد من البلدان في منطقتنا ارتفاعاً كبيراً في الحالات المرتبطة بانتشار البديل دلتا القابلة للتفشي السريع جداً، مضيفاً أنه وعلى الرغم من الجهود الهائلة التي تبذلها الدول الأعضاء لتطعيم الناس في جميع أنحاء المنطقة، لا يزال ملايين آخرون غير مطعمين، وبالتالي معرضين لخطر الإصابة في المستشفيات. وأكد أن السيطرة على متحور "دلتا " بشكل صحيح تحتم استخدام التطعيم والقيود بشكل مثالي وبتنسيق تام بين الدول الأروبية.