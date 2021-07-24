تعرف على آخر تطورات تفشي كورونا في العالم

في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والوقائع.

- تدابير حجر في إسبانيا

تفرض إسبانيا اعتبارا من 27 يوليو الجاري حجرا صحيا لمدة عشرة أيام على المسافرين الوافدين من الأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا وناميبيا، على ما أعلنت الحكومة اليوم السبت. ويمكن خفض مدة الحجر إلى سبعة أيام إذا خضع المسافر في اليوم السابع لفحص كوفيد أعطى نتيجة سلبية.

- فرض الحجر على هانوي

فرضت فيتنام حجرا على مدينة هانوي البالغ عدد سكانها ثمانية ملايين نسمة في محاولة لاحتواء طفرة الإصابات بالوباء التي أرغمت حتى الآن ثلث سكان البلد البالغ عددهم الإجمالي مئة مليون نسمة على ملازمة منازلهم.

- مساعدة إنسانية روسية لكوبا

أعلنت روسيا أنها أرسلت طائرتين من المساعدات الإنسانية بينها مليون كمامة إلى كوبا من أجل مساعدتها في مواجهة الارتفاع الحاد في عدد الإصابات بكوفيد-19. وتواجه الجزيرة، البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، حاليا زيادة مقلقة في حصيلة كوفيد-19 التي وصلت إلى 316,383 إصابة و2203 وفيات منذ بداية الوباء، وفقا للأرقام الرسمية الصادرة الجمعة.

- مخاوف على المستشفيات في لبنان

حذر فراس أبيض، مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي وهو أكبر مستشفى حكومي في البلاد يستقبل مرضى كوفيد، بأن الأزمة الاقتصادية المستفحلة في لبنان تتسبب بتزايد الضغوط على المستشفيات التي باتت تفتقر إلى المستلزمات الضرورية لوقف موجات أخرى من فيروس كورونا.

فإلى جانب هجرة الطواقم الطبية وانقطاع الأدوية، تعاني المستشفيات من الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي لفترات تصل إلى 22 ساعة وعدم توافر المازوت لتشغيل المولدات، في وقت تشهد البلاد طفرة وبائية جديدة.

- أكثر من 40 مليون إصابة في أميركا اللاتينية

تخطت حصيلة الوباء في أميركا اللاتينية والكاريبي أربعين مليون إصابة مثبتة و1,3 مليون وفاة، وفق تعداد يستند إلى أرقام رسمية، ما يجعل منها المنطقة الأكثر تضررا في العالم جراء الوباء.