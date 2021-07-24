4121 انتهاكاً «حوثياً» ضد القطاع الصحي في 4 أعوام

عدن (الاتحاد، وكالات)

أطلقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات تقريراً حول الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران وطالت المرافق والقطاعات الصحية في 15 محافظة يمنية هي «صنعاء، عمران، حجة، صعدة، مأرب، الجوف، المحويت، البيضاء، ذمار، اب، ريمة، تعز، الحديدة، لحج، أمانة العاصمة».

ووثقت الشبكة 4121 انتهاكاً طالت المرافق الصحية والمستشفيات والعاملين في المجال الصحي خلال الفترة من مايو 2017 وحتى مايو 2021.

وشملت الانتهاكات القتل المباشر للكادر الطبي والمسعفين والإصابات وجرائم الاعتقال والإخفاء القسري التي طالت الأطباء والممرضين، بالإضافة إلى الاعدامات الميدانية والاعتداءات الجسدية وإغلاق المرافق الصحية والمستشفيات والاستهداف المباشر بقذائف الهاون ومدافع الهوزر وصواريخ الكاتيوشا، وتفجير وتفخيخ المنشأت الصحية والاستيلاء على الإغاثات الطبية، ونهب المستشفيات، وبيع الأدوية في الأسواق السوداء وحرمان المدنيين منها.

ورصد الفريق الميداني للشبكة 62 حالة قتل منها 29 حالة قتل طالت أطباء و14 حالة قتل طالت ممرضين و19 حالة قتل لسائقي سيارات الإسعاف.

كما وثقت الفرق الميدانية 167 حالة اعتقال واختطاف، تم اختطاف أغلبهم أثناء تواجدهم في المستشفيات والمراكز الطبية أو عياداتهم الخاصة.