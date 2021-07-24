«الحوثي» يمول الحرب بالهيمنة على «الخدمات العامة»

عدن (وكالات)

يشكو سكان العاصمة اليمنية صنعاء وباقي المحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران من استمرار ارتفاع أسعار خدمات الغاز والكهرباء والمياه، التي تتحكم بها الميليشيات.

وتتخذ الميليشيات من الخدمات العامة الأساسية وسيلة للثراء وتمويل حربها على اليمنيين، بعد تعطيلها المؤسسات الرسمية. واختفت مادة الغاز المنزلي من المنافذ الرسمية رغم زيادة سعرها إلى 5 آلاف ريال، وتتوفر في السوق السوداء بسعر 12 ألف ريال.

وشكا الأهالي من مساومة الميليشيات لهم في تسليمهم مادة الغاز بسعر 5 آلاف ريال مقابل التبرع تحت مسمى المجهود الحربي، وحرمت من يرفض الدفع من الحصول على مادة الغاز، ومعاقبته بشرائه من السوق السوداء.

كما أقدمت ميليشيات الحوثي على رفع أسعار الكهرباء من المولدات الخاصة وتأجير المحطات الحكومية، ورفعت الاشتراك الشهري إلى ثلاثة آلاف ريال، وأقرت سعر كيلو الكهرباء ما بين 240 و300 ريال لليكلو وات.

وتستثمر الميليشيات في بيع الطاقة الكهربائية للأهالي، من خلال 300 مولد كهرباء في المحافظات التي تسيطر عليها، وفقاً لبيانات وزارة الكهرباء والطاقة في صنعاء.

وعمدت ميليشيات الحوثي إلى إيقاف الميزانية التشغيلية لمشاريع المياه في المدن والمديريات، وحولت مئات الآبار التابعة للمساجد إلى مشاريع استثمارية، حيث تجاوز سعر وايت الماء 10 آلاف ريال.