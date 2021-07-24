مقتل وإصابة جنود بهجوم إرهابي في هذه الدولة الأفريقية

ذكر التلفزيون الحكومي في الكاميرون، اليوم السبت، أن ستة جنود على الأقل قُتلوا وأُصيب أربعة آخرون في هجوم شنه إرهابيون على موقع للجيش في أقصى شمال البلاد.

والهجوم هو الأكثر دموية منذ شهور في شمال الكاميرون التي تقاتل إلى جانب نيجيريا وتشاد جماعة "بوكو حرام" المتشددة ومقاتلين مرتبطين بتنظيم داعش الإرهابي.

وقال لازار ندونجو، وهو مسؤول إداري في إقليم أقصى الشمال، إن "مجموعة كبيرة هاجمت موقع (الجيش) في ساجمي حوالي الساعة الرابعة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي (0300 بتوقيت جرينتش). كانوا على متن ست أو سبع مركبات ودراجات نارية وبعضهم كان مترجلاً. لقد كان هجوماً كبيراً".

وأعلن التلفزيون الرسمي حصيلة القتلى على "تويتر"، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى عن الهجوم.

وقال مصدران عسكريان، طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إن ثمانية جنود على الأقل قُتلوا وأُصيب عدد آخر.