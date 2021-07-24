العراق يعتقل المسؤولين عن هجوم الاثنين الدامي في بغداد

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، اعتقال جميع أعضاء الشبكة الإرهابية التي "خططت ونفّذت" الهجوم الانتحاري الذي وقع في العاصمة بغداد الاثنين وأسفر عن مقتل 30 شخصاً وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح.

وأضاف الكاظمي، في تغريدة على تويتر، أن المسؤولين عن الهجوم، الذي تبناه تنظيم داعش الإرهابي "سيعرضون اليوم أمام القانون وأمام شعبنا"، في إشارة إلى اعترافات يجري بثها في وقت لم يحدد بعد، بحسب مصدر أمني.ومساء الاثنين، هزّ تفجير انتحاري سوق "الوحيلات" في مدينة الصدر، ما أثار غضباً وحزناً بين العراقيين، لا سيما أن غالبية الضحايا كانوا من الأطفال الذين يتبضعون استعداداً لعيد الأضحى.

وطرحت إثره تساؤلات حول تنظيم داعش المتطرف الذي أعلن العراق رسمياً هزيمته في العام 2017، لكنه لا يزال يحتفظ بخلايا في الجبال والمناطق النائية.

وقتل 18 شخصاً مطلع مايو الماضي، غالبيتهم من عناصر الأمن في سلسلة هجمات شنّها إرهابيون في مناطق متفرّقة من العراق، فيما قتل 32 شخصاً بتفجير انتحاري مزدوج في وسط بغداد في يناير وتبنّاه التنظيم الإرهابي أيضاً.

يأتي ذلك فيما يستقبل الرئيس الأميركي جو بايدن، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في 26 يوليو الجاري في واشنطن، في ظل محادثات يجريها العراق مع الولايات المتحدة لوضع جدول زمني لانسحاب قوات التحالف الدولي.

ويقدّم التحالف الدولي، الذي كان صباح الجمعة عرضة لهجوم بطائرة مسيّرة في كردستان، الدعم للقوات العراقية في حربها على تنظيم داعش المتشدد.

ومنذ مطلع العام، استهدف نحو خمسين هجوماً مصالح أميركية في العراق.