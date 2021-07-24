تسجيل أكبر حصيلة يومية لوفيات كورونا في هذه الدولة العربية

تعيش بعض الدول موجة تفشٍّ جديدة أدت إلى زيادة كبيرة للإصابات بفيروس كورونا المستجد، ما يعني أن الوفيات جراء الجائحة سترتفع أيضاً.

في هذا الصدد، قالت وزارة الصحة في تونس، اليوم السبت، إنها سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 317 وفاة لأسباب لها علاقة بكوفيد-19، وهي أكبر زيادة يومية على الإطلاق منذ بدء الجائحة.كما أعلنت الوزارة تسجيل 5624 إصابة جديدة بفيروس كورونا مما زاد من المخاوف إزاء قدرة البلاد على مكافحة الوباء حيث امتلأت وحدات العناية المركزة في المستشفيات عن آخرها وهناك نقص في إمدادات الأكسجين.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن الحصيلة اليومية لوفيات كوفيد-19 في تونس هي الأعلى في أفريقيا والعالم العربي حالياً.

وارتفع إجمالي الإصابات في تونس منذ بدء الجائحة إلى حوالي 560 ألفاً بالإضافة إلى أكثر من 18300 وفاة بين السكان البالغ تعدادهم 11.6 مليون نسمة.

وأرسلت دول عربية وأوروبية عدة مساعدات طبية وأكثر من ثلاثة ملايين جرعة لقاح إلى تونس الشهر الحالي لمساعدتها على التصدي للانتشار السريع لفيروس كورونا.