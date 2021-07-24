محادثات جديدة بين موسكو وواشنطن

تُجري الولايات المتحدة وروسيا محادثات رفيعة المستوى الأسبوع المقبل، للمرّة الثانية خلال شهرين.

وقالت وزارة الخارجيّة الأميركيّة إنّ الحوار حول "الاستقرار الاستراتيجي" الذي تمّ الاتّفاق على إطلاقه خلال قمة في 16 يونيو بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين في جنيف، سيُعقَد في المدينة نفسها يوم الأربعاء.

وأضافت الوزارة في بيان "نسعى من خلال هذا الحوار إلى إرساء أسس لإجراءات مستقبلية للحد من التسلح وخفض المخاطر".

وسترأس نائبة وزير الخارجيّة ويندي شيرمان الوفد الأميركي الذي سيضمّ بوني جينكينس التي تمّ أخيراً تثبيتها في منصب نائبة وزير الخارجيّة لشؤون الرقابة على الأسلحة.



