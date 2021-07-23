أميركا توجه لحركة "الشباب" ثاني ضربة خلال أسبوع

قال الجيش الأميركي إنه نفذ ضربة جوية، اليوم الجمعة، استهدفت حركة الشباب الإرهابية في الصومال، في ثاني عملية من نوعها هذا الأسبوع.

وأوضحت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) إن الضربة نُفذت في محيط منطقة "جلمدج" في الصومال وأكدت أن قواتها لم ترافق القوات الصومالية أثناء العملية.

يأتي الهجوم بعد ثلاثة أيام فحسب من ضربة أميركية مماثلة استهدفت الحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي.

وقال البنتاجون في بيان "القوات الأميركية لديها تفويض بتنفيذ ضربات دعماً للقوات المقاتلة الشريكة في إطار الدفاع الجماعي عن النفس".