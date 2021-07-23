الإرياني: فبركات «حوثية» لإخفاء علاقتها بالتنظيمات الإرهابية

عدن (وكالات)

كشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني عن قيام ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بإجراء مشاهد تمثيلية في جبهة مديرية «الصومعة» بمحافظة البيضاء، لتضليل المجتمع الدولي والرأي العام اليمني والتشويش على علاقتها بالتنظيمات الارهابية.

وأوضح الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن مصادر ميدانية أكدت قيام ميليشيات الحوثي في جبهة «الصومعة» بنصب أعلام «داعش والقاعدة» في عدد من مواقعها، وإجراء مقابلات مفبركة مع عناصرها، لإثبات أنها تخوض مواجهات مع التنظيمات الإرهابية، وأنها تمكنت من السيطرة على مواقع لهم في المواجهات الأخيرة‏.

وأكد الارياني، أن هذه الفبركات الرخيصة ومحاولات التغطية على التنسيق والتماهي القائم بين التنظيمات الارهابية «القاعدة، داعش، الحوثي» والذي بات معلوماً للقاصي والداني، ستفشل في تضليل الرأي العام اليمني والدولي، والإساءة للجيش اليمني ومقاتلي القبائل وتشويه أدوارهم في مقارعة الإرهاب‏.

ودعا الإرياني المجتمع الدولي لدعم جهود الدولة والجيش في معركة استعادة الدولة وإسقاط انقلاب ميليشيات الحوثي، وتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية في مواجهة الأنشطة الإرهابية، ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وتجفيف منابعه الفكرية والمالية، وتثبيت الأمن والاستقرار في عموم اليمن.