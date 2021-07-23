مقتل 3 جنود عراقيين في هجوم لـ«داعش» بالأنبار

هدى جاسم (بغداد)

أفاد مصدر حكومي عراقي أمس، بمقتل ثلاثة جنود خلال هجوم لتنظيم «داعش» الإرهابي في قضاء «الرطبة» بمحافظة الأنبار.

وقال عماد مشعل، قائم مقام «الرطبة»، إن «عناصر تنظيم داعش شنت هجوماً بالأسلحة المتوسطة والخفيفة، على إحدى النقاط الأمنية بالقرب من منطقة الطبعات التابعة لقضاء الرطبة أقصى غربي الأنبار، وأسفر الهجوم عن مقتل اثنين من عناصر قوات الجيش التابعين للفرقة الأولى وعنصر من قوات الحشد العشائري».

وأضاف مشعل أن الهجوم أسفر أيضاً عن تعرض عنصرين من قوات الجيش إلى جروح خطرة وتم نقلهما إلى مستشفى «الرطبة» العام، مشير إلى أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل أحد عناصر تنظيم «داعش».

جاء هذا الهجوم بعد أقل من 4 أيام على انفجار عبوة ناسفة عشية عيد الأضحى في سوق «الوحيلات» في مدينة الصدر المكتظة في شرق العاصمة العراقية بغداد، مما أسفر عن مقتل 36 شخصا على الأقل، فيما أصيب نحو 62 آخرين بجروح.

في غضون ذلك، أعلنت خلية الإعلام الأمني أمس، القبض على أبرز إرهابي فيما تسمى «ولاية الجنوب» في تنظيم «داعش» الإرهابي.

وذكر بيان للخلية أن «مديرية الاستخبارات العسكرية تمكنت من إلقاء القبض على أبرز إرهابيي ولاية الجنوب في جنوبي بغداد»، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية «واع».