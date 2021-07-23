هل تخلّت "فايزر" عن حقوق الملكية الفكرية للقاح كورونا؟

يشكل اتفاق إنتاج لقاح "فايزر- بيونتك" المضاد لفيروس كورونا المستجد في منشأة في كيب تاون بجنوب أفريقيا علامة بارزة في إطار جهود التطعيم العالمية ضد الفيروس الفتاك.

ولكن بعض خبراء السياسة الصحية يقولون إن مثل هذه الشراكات ليست كافية للحصول على تنازل دولي عن حقوق إنتاج اللقاح.

وسيساعد "معهد بايو فاك" (بايو فاك انيستيتيوت) في جنوب أفريقيا على إنتاج أكثر من 100 مليون جرعة سنوياً من لقاح شركتي "فايزر وبيونتك" المضاد لمرض كوفيد-19 في جميع أنحاء الدول الأفريقية.

ويندرج الاتفاق ضمن اتجاه أكبر من شركات الأدوية الكبرى مثل "جونسون آند جونسون" وشركة "ميرك أند كو" التي تتعاون لتلبية الطلب العالمي على اللقاحات فيما ترتفع معدلات الإصابة.

ومع ذلك، يقول مراقبو السياسات إن الاتفاق الأخير لن يقترب من تلبية أرقام التطعيم المطلوبة في قارة لا تزال تكافح الجائحة. ويدفعون بأن التنازل عن براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية الأخرى المرتبطة بلقاحات كوفيد-19 سيمكن من الإنتاج بشكل أفضل في البلدان المحتاجة مع احتدام انتشار سلالة "دلتا" المتحورة من الفيروس.