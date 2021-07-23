أقارب ضحايا مرفأ بيروت يواصلون الاحتجاجات

يواصل أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت، اليوم الجمعة، احتجاجاتهم للمطالبة برفع الحصانات عن المسؤولين لتتسنى محاسبتهم.

ونظم الأهالي وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت وقطعوا الطريق لبعض الوقت للمطالبة برفع الحصانات، اليوم الجمعة.

ونفذ الأهالي الوقفة قبيل قرار النيابة العامة التميزية غداً السبت بشأن إعطاء الإذن لملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في قضية انفجار مرفأ بيروت.

وكانت حكومة تصريف الأعمال قد رفضت إعطاء الإذن لملاحقة اللواء عباس إبراهيم.

ورفع الأهالي صور أبنائهم وطالبوا برفع الحصانات فوراً عن أي شخص تم استدعاؤه من قبل المحقق العدلي القاضي طارق بيطار.

وانتقل أهالي ضحايا انفجار المرفأ بعدها إلى أمام مدخل مجلس النواب في ساحة النجمة في بيروت ورددوا هتافات تطالب برفع الحصانات لمعرفة قتلة أبنائهم.

يذكر أن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، كان قد وجّه في الثاني من يوليو الجاري كتاباً إلى مجلس النواب، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن ثلاثة وزراء سابقين هم نواب حاليون في البرلمان اللبناني، تمهيداً للادعاء عليهم وملاحقتهم في ملف انفجار المرفأ.