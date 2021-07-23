عشرات القتلى بأمطار وانهيارات أرضية في الهند

قالت السلطات الهندية، اليوم الجمعة، إن ما لا يقل عن 112 شخصاً لاقوا حتفهم في ولاية مهاراشترا بغرب الهند بعد أن تسببت الأمطار الموسمية الغزيرة في انهيارات أرضية وسيول غمرت المناطق المنخفضة وعزلت مئات القرى. وبلغ منسوب مياه الأمطار 594 مليمتراً في بعض الأنحاء على الساحل الغربي للهند خلال 24 ساعة، مما اضطر السلطات إلى إجلاء السكان من المناطق المهددة بعدما سمحت لبعض المياه المخزنة خلف السدود التي امتلأت عن آخرها بالتدفق مما ينذر بفيضان.

وقال رئيس حكومة ولاية مهاراشترا للصحفيين "تسببت أمطار غزيرة غير متوقعة في انهيارات أرضية في الكثير من المناطق وأدت لفيضان الأنهار".

وأضاف أن البحرية والجيش يساعدان في عمليات الإنقاذ في المناطق الساحلية.

وقال مسؤولون في حكومة الولاية إن 38 على الأقل قتلوا في "تالي" التي تبعد نحو 180 كيلومتراً إلى الجنوب الشرقي من العاصمة المالية مومباي بعد أن سوى انهيار أرضي أغلب منازل القرية الصغيرة بالأرض.

وأضافوا أن تسعة انهيارات أرضية أخرى في عدة مناطق في الولاية قتلت 59 بينما راح 15 آخرون ضحية حوادث مرتبطة بهطول الأمطار الغزيرة.

وقال مسؤول في حكومة مهاراشترا إن مئات القرى والبلدات تعاني من انقطاع الكهرباء ونقص مياه الشرب.

وذكر مسؤولون حكوميون أن الأنهار فاضت أيضاً في ولايتي كارناتاكا وتيلانجانا الجنوبيتين، وأن السلطات تراقب الوضع.