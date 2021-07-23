«الصحة العالمية» تدعو للتعاون لمعرفة منشأ كورونا

حثت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، جميع البلدان على التعاون لمعرفة منشأ فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض كوفيد-19.

وسجلت أولى الحالات البشرية بمرض كوفيد-19 في مدينة ووهان بوسط الصين في ديسمبر 2019. ورفضت الصين مراراً النظريات القائلة بأن الفيروس تسرب من أحد مختبراتها.

واقترحت المنظمة هذا الشهر متابعة تحقيقات سابقة في الصين، لكن تشينغ يي شين نائب رئيس اللجنة الوطنية للصحة قال، أمس الخميس، إن بكين لن تقبل المقترح بشكله الحالي.

وقال طارق ياسارفيتش المتحدث باسم المنظمة، في إفادة صحفية في جنيف «الأمر لا يتعلق بالسياسة ولا بمن يتحمل اللوم».

وأضاف «إنه يتعلق بشكل أساسي بمطلب لدينا جميعاً لمحاولة فهم كيفية وصول الوباء إلى البشر. ومن هذا المنطلق، تتحمل البلدان مسؤولية العمل معاً ومع منظمة الصحة بروح الشراكة».

وأمضى فريق بقيادة منظمة الصحة العالمية أربعة أسابيع في ووهان وحولها مع علماء صينيين وقالوا في تقرير مشترك في مارس الماضي، إن الفيروس انتقل على الأرجح من الخفافيش للبشر عن طريق حيوان آخر لكن لا بد من إجراء أبحاث أخرى.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم جيبيرسوس، إن التحقيق افتقر إلى البيانات الأولية بشأن الأيام الأولى لانتشار المرض هناك.

وتطالب دول منها الولايات المتحدة بإجراء مزيد من التحقيقات ولا سيما في أمر معهد ووهان للفيروسات الذي كان يجري أبحاثاً على الخفافيش.