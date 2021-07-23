فقدان 9 مهاجرين بعد غرق قاربهم قبالة اليونان

فقِد تسعة مهاجرين في جنوب شرق جزيرة كريت مساء أمس الخميس بعد غرق قاربهم، بحسب ما أعلن خفر السواحل اليوناني.

وقالت شرطة الموانئ لوكالة فرانس برس، إنّ خفر السواحل عثروا على ستّة وثلاثين مهاجراً آخرين في المساء، بينما كانت مروحيّة تابعة للجيش اليوناني من طراز سوبر بوما وخمس سفن عسكريّة تبحث عن المفقودين.

وأوضح خفر السواحل أنّ هبوب رياح قويّة (7 على مقياس بوفورت)، جعل جهود الإنقاذ أكثر صعوبة.

وفي يناير الماضي، عثِر على جثّة مهاجر بعد غرق قارب كان على متنه 27 شخصاً قبالة جزيرة ليسبوس.

ومنذ 2020، انخفض إلى حدّ كبير عدد المهاجرين الذين يصلون إلى اليونان، بعد تشديد الحكومة اليونانيّة المحافظة الإجراءات الأمنيّة وإثر القيود التي فُرضت لاحتواء فيروس كورونا.