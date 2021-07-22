وزيرة سابقة تعلن ترشحها لانتخابات الرئاسة في فرنسا

أعلنت فاليري بيكريس، الوزيرة السابقة في عهد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، ترشحها للانتخابات الرئاسية عام 2022.

وأعلنت بيكريس، وهي الرئيسة الحالية لمنطقة إيل-دو- فرانس التي تضم العاصمة باريس، ترشحها في مقابلة مع صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية، نشرت على الإنترنت اليوم الخميس.

وقالت بيكريس، ممثلة تيار اليمين والتي تولت عدة مناصب وزارية منها وزيرة الموازنة في عهد ساركوزي بين عامي 2011 و2012: «أنا مرشحة لرئاسة الجمهورية لاستعادة مشاعر الفخر بفرنسا. لم أعد أحتمل الحديث بديلا عن الفعل والعمل».

وأضافت: «يجب أن نقطع نمط الخيارات السيئة التي دامت 10 سنوات، وأنصاف الحلول والتردد وتدهور البلاد في نهاية الأمر».

وقالت المرشحة إنها تريد «الإنجاز قبل البحث عن إرضاء الآخرين، من خلال إعادة ترتيب الوضع في البلاد بعد فترة رئاسية من خمس سنوات لم يحقق فيها الشيء الكثير سوى بعض الإصلاحات القليلة جدا».

وأوضحت: «في عام 2022 يجب أن تسجل فرنسا بداية جديدة. هذا الصيف سأزور مناطق عدة في البلاد للقاء الفرنسيين لإثراء مشروعي».

وأعيد انتخاب بيكريس، في يونيو الماضي، على رأس منطقة إيل-دو-فرانس وعاصمتها باريس، وهي ثاني شخصية سابقة في حزب الجمهوريين تعلن ترشحها عن اليمين بعد رئيس منطقة «أو-دو-فرانس» (شمال) كزافييه برتران نهاية مارس.