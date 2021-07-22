ليبيا: الدبيبة يتعهد بإجراء الانتخابات في موعدها

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

تعهّد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة بتهيئة المناخ اللازم لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها، مؤكداً تمسكه بتفعيل خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي في جنيف، والتي تنتهى بإجراء الانتخابات نهاية العام.

وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عن تسجيل 2 مليون و391665 ناخباً حتى يوم أمس الأول.

وأكدت المفوضية العليا للانتخابات في نشرة لها، أن عدد المسجلين الجدد بلغ 51.569 ناخباً منذ فتح سجل الناخبين في الرابع من الشهر الجاري.

وأعلن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح البدء في تحديث سجل الناخبين اعتبارا من الرابع من الشهر الجاري وحتى نهاية الشهر قابلة للتمديد لافتا إلى أن تسجيل الناخبين يتم عن طريق رسائل نصية عبر شبكتي المدار وليبيانا.

إلى ذلك، بحث رئيس تكتل إحياء ليبيا، عارف النايض أمس، مع المبعوث والسفير الأميركي إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند مخرجات اجتماع مجلس الأمن الأخير، وتجديد دعم المجلس لإجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية فى موعدها، مؤكداً ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

بدوره، أكد عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أحمد الشركسي، أن هناك حلفاء لحكومة الوحدة الوطنية داخل ملتقى الحوار، يحاولون تمرير مقترح تأجيل الانتخابات، لافتا إلى أنه تم إفشال المقترح داخليًا وإعلان البعثة الاممية بشكل واضح أن أي مقترحات لا تتضمن كيفية القيام بالانتخابات لن تتم مناقشتها والتصويت عليها، موضحا أن جسم ثانوي يسدّ الخلل الذي يحدث من مجلسيْ النواب والدولة الليبيين. ولفت إلى أن مخرجات ملتقى الحوار السياسي وتحديدا القاعدة الدستورية لابد أن يوافق عليها مجلس النواب الليبي، معرباً عن تفاؤله الكبير بعقد الانتخابات في موعدها المتفق عليه.