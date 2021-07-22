العراق.. اندلاع حريق في مخيم للنازحين بالسليمانية

هدى جاسم (بغداد)

أفاد مصدر أمني عراقي أمس، باندلاع حريق في مخيم «أشتي» للنازحين في محافظة السليمانية، مشيراً إلى وقوع ضحايا بينهم أطفال.

وقال المصدر، إن «مخيم أشتي للنازحين في محافظة السليمانية شهد اندلاع حريق في عدد من الخيم»، مبيناً أن سبب الحريق هو تماس كهربائي.

وأشار المصدر إلى أن الحريق أودى بحياة طفل، وإصابة آخر كحصيلة أولية، مؤكداً أن الأطفال من أهالي محافظة صلاح الدين ناحية «يثرب» وأطراف «الدجيل».

وبيّن المصدر أن فرق الإطفاء هرعت إلى مكان الحادث لإطفاء الحريق ومنع انتشاره إلى بقية المخيم.

يشار إلى أن مخيم «أشتي» في السليمانية، قد شهد عدة حرائق في أوقات سابقة وأغلبها بسبب تماس كهربائي، وسوء إدارة المخيم.