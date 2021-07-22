مقتل 16 مهاجراً وإنقاذ 166 آخرين قبالة سواحل تونس

تونس (وكالات)

أنقذت البحرية التونسية 166 مهاجراً في جرجيس جنوب البلاد هم من دول أفريقية عدة غادروا ليبيا في قارب عثر على متنه على 16 جثة، كما أفادت مصادر مؤكدة.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع محمد زكري إن هذا الزورق الذي غادر الساحل الليبي ليلة 16 إلى 17 يوليو، تعطّل في منطقة البحث قبالة جرجيس.

وأضاف زكري أن 166 مهاجراً تتراوح أعمارهم بين 15 و48 عاماً، بينهم 65 مغربياً، و62 بنغلادشياً و15 مصرياً تم إنقاذهم، وفق أرقام أكدها الناطق باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي.

وأوضح الجبابلي أنه عثر على 16 جثة على متن القارب الذي كان يحملهم، دون التمكن من إعطاء معلومات عن سبب وفاتهم قائلاً «إن التحقيقات جارية لمعرفة السبب».

وأنقذت تونس منذ يناير الماضي، واستقبلت أكثر من ألف مهاجر انطلقوا من ليبيا وتحطمت قواربهم قبالة الساحل التونسي، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.