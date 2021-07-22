دولة أوروبية أخرى تفرض شهادة التطعيم لحضور الفعاليات

بدأت العديد من الدول تفرض إبراز شهادات التطعيم من أجل حضور فعاليات يشارك فيها الآلاف من الناس وذلك في مسعى للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

فبعد أن دخل جواز التطعيم حيز التنفيذ في فرنسا، اعتبارا من أمس الأربعاء، لدخول الأماكن الثقافية والترفيهية (مثل دور السينما والمسارح والصالات الرياضية)، ها هي بريطانيا تقرر اعتماد شهادات التطعيم ضد الفيروس لدخول في المؤتمرات والمهرجانات الموسيقية والمناسبات الرياضية اعتبارا من سبتمبر المقبل.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن كبير مسؤولي اللقاحات في بريطانيا ناظم زهاوي وضع قائمة بالأماكن التي سيكون إثبات الحصول على جرعتي التطعيم إلزاميا للدخول إليها، بعد أن أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون هذه الخطوة لأول مرة يوم الاثنين الماضي في

محاولة لتطعيم المزيد من الشباب.

وردا على أسئلة الأعضاء في البرلمان اليوم الخميس، قال الزهاوي إن الحكومة "قلقة للغاية" إزاء الأماكن التي تشهد تجمعات كبيرة مثل الحفلات الموسيقية والأماكن التى تستضيف الرياضات الجماهيرية.

وقال الزهاوي "لقد رأينا في بلدان أخرى، سواء كان ذلك في هولندا أم إيطاليا، افتتاح النوادي ثم الاضطرار إلى التراجع عن هذا القرار

بسرعة... إن أسوأ شيء بالنسبة لأي صناعة، أي رياضة، هو الفتح ثم الاضطرار بكل أسف إلى إيقاف النشاط مرة أخرى".

بيد أنه أصر على أن خطة تصاريح اللقاح لن تنطبق على متاجر التجزئة للمواد الأساسية أو شبكات النقل أوالمباني العامة أو المدارس والكليات.

ومن المتوقع أن تكشف الحكومة عن تفاصيل خطة اللجوء إلى شهادات التطعيم في سبتمبرالمقبل، قبل عملية التصويت في البرلمان.