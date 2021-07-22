21 قتيلاً خلال أعمال شغب في سجنين بالإكوادور

لقي ما لا يقل عن 21 سجيناً حتفهم خلال أعمال شغب انداعت في سجنين في الإكوادور، بحسب ما ذكره مكتب المدعي العام اليوم الخميس.

وقتل 13 نزيلاً في سجن «كوتوباكسي»، بينما قتل ثمانية نزلاء في سجن في «جواياكيل».

كما أصيب العشرات من السجناء ونحو 10 من ضباط الشرطة في أعمال الشغب التي وقعت أمس الأربعاء.

ولم يتضح سبب اندلاع أعمال الشغب في البداية. وفر العديد من السجناء من سجن كوتوباكسي، ولكن تم اعتقال 61 منهم مرة أخرى، وفقاً للشرطة.

ووقعت اشتباكات عنيفة مراراً في سجون الإكوادور. في فبراير الماضي، قتل 79 شخصاً في اشتباكات عنيفة بين عصابات متناحرة في عدة سجون في البلاد.