إضافة خلل عصبي إلى أعراض لقاح مضاد لكورونا

قالت الجهة التنظيمية للدواء في أوروبا، اليوم الخميس، إنها أضافت خللاً عصبياً نادراً يعرف باسم «متلازمة جيلان باريه» كعرض جانبي محتمل للقاح «جونسون آند جونسون» المضاد لمرض كوفيد-19.

وأضيف هذا العرض الجانبي بعد مراجعة 108 حالات مسجلة في العالم.

وأوضحت هيئة الرقابة على الدواء في الاتحاد الأوروبي «بعد تقييم البيانات المتاحة، خلصت لجنة السلامة إلى احتمال وجود علاقة بين لقاح «جونسون آند جونسون» للوقاية من مرض كوفيد-19، وبين متلازمة جيلان باريه».