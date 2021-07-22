الاتحاد الأوروبي يعلن إحصائيات التطعيم ضد كورونا

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، الإحصائيات المتعلقة بحملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في بلدان الاتحاد الأوروبي.

وقالت المفوضية إن مئتي مليون شخص في الاتحاد تلقوا تطعيما كاملا ضد مرض كوفيد-19، أي أكثر من نصف السكان الراشدين، علماً أن المفوضية كانت قد حدّدت هدف تلقيح 70% من الراشدين هذا الصيف.وقالت دانا سبينانت، المتحدثة باسم المفوضية، في مؤتمر صحفي «حتى اليوم، يوجد 200 مليون شخص ملقحين بالكامل في الاتحاد الأوروبي».

وأشارت إلى أن هذا العدد يمثل «نسبة 54,7% من الراشدين» وقد حصوا على الجرعتين المطلوبتين أو على جرعة واحدة من لقاح «جونسون آند جونسون» ذي الجرعة الواحدة.

وقالت المتحدثة «لدينا 68,4% من الراشدين في الاتحاد الأوروبي تلقوا جرعتهم الأولى» مشيدةً بهذا «التقدم الملموس جداً».

وأضافت «نحن الآن من بين مناطق العالم التي سجّلت أعلى معدّلات تطعيم. لكن من المهمّ أن يكون هذا التقدم موزّعاً بشكل أكثر توازناً كي لا توجد مناطق حيث يمكن للفيروس أن ينتشر ويتحوّر».

وبحسب البيانات الرسمية التي جمعتها وكالة فرانس برس، أعطت دول الاتحاد الأوروبي أكثر من 440 مليون جرعة من اللقاحات، أي 98,4 جرعة لكل مئة نسمة، فيما أعطت الولايات المتحدة 102,4 جرعة لكل مئة نسمة.

وكانت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أعلنت في العاشر من يوليو الجاري أن الاتحاد الأوروبي يملك ما يكفي من الجرعات لتلقيح «ما لا يقلّ عن 70% من السكان الراشدين هذا الشهر».