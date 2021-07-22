فيديو.. الحجاج المتعجلون يغادرون منى ويؤدون طواف الوداع

غادر حجاج بيت الله الحرام المتعجلون مشعر مِنى اليوم الخميس، متوجهين إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع حول الكعبة المشرفة.

وبادر الحجاج بمغادرة منى قبل مغيب الشمس اليوم، الموافق ثاني أيام التشريق بعد أن أدوا رمي الجمرات الثلاث.

الحجاج يرمون الجمرات في منى

وفي مكة، أدى الحجاج المتعجلون طواف الوداع إيذانا بانتهاء رحلة الحج. بينما يقضي بقية الحجاج ليلتهم في منى في انتظار رمي الجمرات غدا الجمعة ثالث أيام التشريق قبل أن يتوجهوا إلى مكة لأداء طواف الوداع بدورهم.

وأكد وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم الخميس، نجاح موسم الحج صحيًا وخلوه من فيروس كورونا المستجد والأوبئة الأخرى، مشيرًا إلى أن اقتصار الحج على 60 ألفاً بسبب الجائحة أسهم في نجاحه.

وقال الربيعة في تصريح صحفي: «تم تفعيل منظومة متكاملة من المرافق الصحية في المشاعر المقدسة»، مشيرًا إلى «أن وزارة الصحة وضعت كوادر صحية مؤهلة ومدربة لخدمة ضيوف الرحمن».

يشار إلى أن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، كان أكد عدم تسجيل أي إصابة بكورونا بين الحجاج حتى الآن.

كما أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن المرحلتين الأولى والثانية من خطط الحج اكتملتا بنجاح.

وانطلق موسم حج هذا العام بإجمالي 60 ألف حاج من المواطنين السعوديين والمقيمين الموجودين داخل المملكة بسبب جائحة فيروس كورونا.