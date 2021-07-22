اعتقال 6 أشخاص في مخطط اغتيال رئيس مدغشقر

قال مسؤولون في مدغشقر إن الشرطة ألقت القبض هذا الأسبوع على ستة أشخاص بينهم أجنبي للاشتباه في تخطيطهم لقتل رئيس البلاد بعد تحقيق استمر لعدة أشهر.

وأدى أندريه راجولينا اليمين رئيسا للجزيرة الواقعة في المحيط الهندي في عام 2019 بعد انتخابات شهدت منافسة قوية وطعنا أمام المحكمة الدستورية من منافسه.

وقالت المدعية العامة "استنادا إلى الأدلة المادية التي نملكها، وضع هؤلاء الأفراد خطة للقضاء على العديد من الشخصيات الملغاشية وتحييدها بمن فيهم رئيس البلاد".

وأضافت "في هذه المرحلة من التحقيق المستمر، يؤكد مكتب المدعي العام أنه سيتم التركيز على هذه القضية".

وأكدت أن التحقيقات جارية ولا يمكن الكشف عن مزيد من التفاصيل. وألقي القبض على المشتبه بهم يوم الثلاثاء.

ولم يتضح حجم المؤامرة أو إلى أين وصلت. ولم يحدد البيان جنسيات الأجانب.

وقال بيان منفصل لوزير الأمن العام إن السلطات ألقت القبض على ستة أشخاص، بينهم أجنبي واثنان مزدوجا الجنسية.

وجاء في البيان "كان لدى الشرطة معلومات لبضعة أشهر، لكن الآن فقط كانت هناك فرصة لإلقاء القبض عليهم".

وخلال الاحتفال بعيد استقلال مدغشقر في 26 يونيو الماضي، أعلنت قوات الدرك أنها أحبطت محاولة اغتيال طالت وزير الخارجية، المسؤول عن قوات الدرك، اليد اليمنى للرئيس، الجنرال ريتشارد رافالومانانا.