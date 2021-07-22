أوروبا لم توفر لقاحات كورونا لدول فقيرة

كشفت وثيقة من الاتحاد الأوروبي أن دول الاتحاد لم تف حتى الآن بتعهداتها فيما يتعلق بمبادرة توزيع لقاحات فيروس كورونا المستجد على الدول الفقيرة.

وأوضحت الوثيقة أن دول المجموعة لم تتبرع حتى الآن سوى بنسبة بسيطة من فائض لقاحات كوفيد-19 معظمها من لقاح "أسترازينيكا" تمثل أقل من ثلاثة في المئة من 160 مليون جرعة تنوي التبرع بها للمساعدة في احتواء الجائحة العالمية.كان الاتحاد الأوروبي وعد بالمساعدة في تطعيم أشد الفئات فقرا في مختلف أنحاء العالم غير أن دوله الأعضاء ركزت حتى الآن على شراء الجرعات لتطعيم سكانها مما أسهم في نقص اللقاحات في بقية أنحاء العالم.

وحتى الآن، تسلمت دول الاتحاد، التي يبلغ عدد سكانها من البالغين 365 مليون نسمة، حوالي 500 مليون جرعة من شركات الأدوية وتتوقع الحصول على مليار جرعة بحلول نهاية سبتمبر المقبل.

غير أن هذه الدول تبرعت حتى 13 يوليو الجاري بأقل من أربعة ملايين جرعة وفقا لما ورد في الوثيقة التي أعدتها المفوضية الأوروبية واطلعت عليها رويترز.

وتقول الوثيقة إن دول الاتحاد مجتمعة تعهدت بتقديم حوالي 160 مليون جرعة دون ذكر أفضلية معينة لوجهتها. ولم يسبق نشر شيء من قبل عن الكمية الإجمالية والكمية التي تم التبرع بها.

وسبق أن قالت بروكسل إن دول الاتحاد تعتزم التبرع بما لا يقل عن 100 مليون جرعة بنهاية العام الجاري. ولا يوجد إطار زمني لتحقيق الهدف الوارد في الوثيقة.

وذهبت التبرعات حتى الآن لدول وأقاليم تربطها صلة بالدولة المتبرعة في إطار سعي الدول الأعضاء لتعزيز العلاقات مع الدول القريبة منها وتعميق العلاقات الدبلوماسية.

وتعتمد دول فقيرة كثيرة على مبادرة "كوفاكس" لتوفير اللقاحات. لكن البرنامج لم يسلّم حتى الآن سوى 135 مليون جرعة على مستوى العالم ويعتمد إلى حد كبير على التبرع بالجرعات. وتعثرت بصفة مؤقتة خطط لكي يشتري البرنامج لقاحات بسبب مشاكل إنتاجية لدى الشركات المنتجة للقاحات وقيود التصدير.

وقد تلقى الاتحاد الأوروبي ما يكفي لتطعيم 70 في المئة من البالغين فيه بالكامل في حين لم تطعم جنوب أفريقيا سوى سبعة في المئة من سكانها البالغين وتبلغ النسبة واحدا في المئة فقط في نيجيريا.

وتتصدر فرنسا قائمة التعهدات بالتبرعات الأوروبية بفارق كبير. فقد وعدت بتقديم 60 مليون جرعة أغلبها لبرنامج "كوفاكس" دون أن تحدد الوجهة النهائية المفضلة لها.

غير أنها لم تقدم، حتى الآن، سوى حوالي 800 ألف جرعة أوضحت الوثيقة أن نصفها حصلت عليه مستعمراتها السابقة السنغال وموريتانيا وبوركينا فاسو.

وقال مسؤول في وزارة المالية الفرنسية إنه تم التبرع حتى الآن بحوالي خمسة ملايين جرعة من لقاح "أسترازينيكا" عن طريق برنامج "كوفاكس" وإنه سيتم التبرع بلقاحي "جونسون آند جونسون" و"فايرز" بنهاية الصيف.