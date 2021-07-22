إندونيسيا تسجل أكبر حصيلة يومية لوفيات كورونا

سجلت إندونيسيا، اليوم الخميس، أكبر حصيلة يومية للوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وبلغ العدد المسجل خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أكثر من 1449 حالة وفاة.

وذكرت وزارة الصحة أن البلاد سجلت 49 ألفا و509 إصابات بفيروس كورونا على مدار الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى أكثر من ثلاثة ملايين.

ووصل إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس إلى 79 ألفا و32.

وتكافح إندونيسيا لاحتواء زيادة في إصابات مرض كوفيد-19 التي ضغطت على المستشفيات في جزيرتي جاوة وبالي في الأسابيع الأخيرة.

وأرجع المسؤولون الزيادة إلى سلالة "دلتا" شديدة العدوى.

ومددت الحكومة، أمس الأول الثلاثاء، إغلاقا جزئيا فرض أول مرة أوائل الشهر الجاري، حتى 26 يوليو.

وحتى الآن، تم تطعيم أكثر من 43 مليون إندونيسي باستخدام لقاح "سينوفاك" الصيني في الأغلب، ولكن 16,9 مليون فقط تلقوا جرعة ثانية.