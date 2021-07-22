الرئيس المصري يمدد حالة الطوارئ 3 أشهر لمواجهة أخطار الإرهاب

قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر أخرى؛ تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق 24 يوليو 2021.

وأشار القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم إلى تولي القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.