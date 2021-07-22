ميركل تناشد المواطنين تكثيف جهودهم في الدعوة لتلقي لقاح كورونا

ناشدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المواطنين تكثيف جهودهم فيما يتعلق بتلقي اللقاح ضد كورونا في ظل زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا .

وقالت ميركل اليوم الخميس بالعاصمة برلين: "كلما زاد معدل التطعيم، صرنا أكثر حرية من جديد"، مؤكدة أنه لا يمكن تجاوز الوباء إلا سويا، ولهذا السبب شددت على ضرورة أن يدعو كل شخص في محيطه الخاص وفي مكان عمله لتلقي اللقاح.

ووصفت ميركل زيادة معدل الإصابة بالعدوى الذي تضاعف في غضون 12 يوما بأنه أمر مأساوي، وأكدت أنه من الضروري زيادة مراعاة إجراءات الحماية من الإصابة بكورونا مثل الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والتهوية وإجراء اختبارات الكشف عن الفيروس بصورة دورية.

وأضافت المستشارة أن زيادة معدل التطعيمات يمكن أن يتيح حاليا التعامل مع زيادة أعداد الإصابة، وقالت اليوم ببرلين ردا على أسئلة صحفيين في العاصمة الألمانية بالمؤتمر الصحفي الاتحادي: "الحيلولة دون زيادة العبء على النظام الصحي تظل المبدأ الاسترشادي لإجراءاتنا".

ومن المتوقع أن يكون ذلك آخر ظهور لميركل من هذا النوع في المؤتمر الصحفي الاتحادي وهي في منصب المستشارة، إذ لن تترشح ميركل ثانية للمنصب في الانتخابات البرلمانية القادمة في سبتمبر المقبل.

