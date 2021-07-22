روسيا تشهد ارتفاعاً في عدد الإصابات والوفيات ب «كورونا»

شهدت حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس «كورونا» في روسيا ارتفاعا خلال الساعات ال24 الماضية.

وأعلنت السلطات الصحية الروسية عن تسجيل 24471 إصابة جديدة بالفيروس خلال اليوم الأخير، مقارنة ب 23704 إصابات ليوم أمس، ليصبح إجمالي عدد الإصابات 6 ملايين و54 ألفا و711 إصابة.

وأشارت إلى تسجيل 796 حالة وفاة مقابل 783 وفاة أمس، ليبلغ إجمالي الوفيات 151 ألفا و501 حالة وفاة، وتماثل 22660 شخصا للشفاء ليرتفع مجموع المتعافين إلى 5 ملايين و427 ألفا و457 شخصا.