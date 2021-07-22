مصر تسجل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية الخميس عن تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) و8 وفيات.

وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل

الاجتماعي (فيسبوك) أن إجمالي عدد المصابين يرتفع بذلك إلى 283 ألفا و862 مصابا والوفيات إلى 16465. كما أعلنت الوزارة عن تعافي 801 شخص من مرض (كوفيد-19) الذي يسببه فيروس كورونا ليصل إجمالي المتعافين إلى 225 ألفا و869 شخصا.